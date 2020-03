Libertà: dalla Puglia un documentario racconta i migranti e i diritti Lgbt

Libertà, di Savino Carbone, racconta le difficoltà di integrazione nel nostro paese, dove l'orientamento sessuale e il colore della pelle costituiscono un ostacolo

È girato interamente nel barese il documentario Libertà eppure, in diverse sue sequenze, l'orizzonte ha anche il respiro dell'Africa: è da lì che sono partiti i due protagonisti di questo film, i quali non si incontreranno mai, pur vivendo ora vicini nella medesima città.



Lasciati Senegal e Nigeria, paesi nei quali l'omosessualità è ancora oggi considerata un crimine, Ayo e Chizzy hanno condiviso senza saperlo un destino comune, che li ha portati a subire abusi e violenze nelle prigioni libiche prima di arrivare in Italia.



Libertà racconta, attraverso le loro voci, le difficoltà di integrazione nel nostro paese, dove l'orientamento sessuale il colore della pelle costituiscono un ostacolo. Complice senz'altro è anche la religione, che nel film si inserisce con le immagini di una messa, di una preghiera; oppure attraverso le note delle canzoni tradizionali africane, che costituiscono un suggestivo commento musicale.



Lavoro davvero pregevole quello svolto da Savino Carbone, capace di affrontare un tema sociale dai molteplici risvolti in maniera diretta ma con tocco leggero. E, prima ancora che documentario di denuncia, Libertà resta un film senza una virgola fuori posto: belle le inquadrature dei personaggi (quasi sempre di schiena Ayo, con primi piani decisi Chizzy), suggestiva la fotografia di Bari, perfetto l'equilibrio tra i silenzi e i monologhi, sempre spontanei e sinceri.



Si inseriscono bene nel contesto intimo del film anche i due momenti “pubblici”: la camera si muove a suo agio sui volti al Gay Pride, resta invece immobile (come Chizzy, che osserva da lontano) di fronte alle “rassicuranti” parole di Matteo Salvini allo sparuto comizio.