Razzismo e violenza di stato: il cinema politico di Spike Lee e Ava DuVernay

Tanto Chi-raq è rivolto all’interno della comunità black, quanto When They See Us parla al mondo fuori, a coloro che hanno derubricato il razzismo a malattia sociale del secolo scorso: un riflessione

Spike Lee e Ava DuVernay hanno fatto del cinema un mezzo della loro lotta politica. Violenza e razzismo sono temi centrali della loro poetica (e politica) fin dagli esordi. Ci sono tantissime considerazioni che sottendono il messaggio politico dei due autori, il quale si sovrappone alle istanze di Black Lives Matter, la (vera) voce della protesta che attraversa gli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd.



La principale, parafrasata, è che la società americana si fonda sulla violenza, prima esercitata con lo schiavismo, poi con il genocidio degli indiani d'America e ora con la carcerazione di massa e l'impunità della polizia per oggi atto di violenza commesso contro una minoranza. La violenza di Stato, infatti, è sempre stata monopolio dei discendenti dei padri fondatori bianchi, che l'hanno adoperata per mantenere il loro potere.

Il capitalismo ne ha reso l'esercizio una leva economica dalla quale dipendono le industrie e le lobby di armi e carceri private.



Per capire meglio di che cosa parliamo, prendiamo in esame due delle opere più recenti di Spike Lee e Ava DuVernay: Chi-raq, film del 2015, prodotto e distribuito da Amazon, e When They See Us, serie tv 2019, prodotta e distribuita da Netflix.



Entrambi risuonano nelle proteste di questi giorni e nel movimento Black Lives Matter. Eppure sono due opere agli antipodi, per certi versi: Chi-raq è il riadattamento cinematografico di Lisistrata, la commedia di Aristofane; When They See Us è una miniserie cruda e diretta come una cronaca giudiziaria. In entrambe le vicende, però, la violenza il motore della storia: da un lato quella urbana, dall'altro quella istituzionale.



La Lisistrata di Spike Lee

Chi-raq prende il nome dal nomignolo conquistato da Chicago a suon di omicidi. Il film racconta la guerra tra due immaginarie gang di strada rivali, gli Spartans e i Trojans. All'ennesimo omicidio di una bambina innocente, Lysistrata, fidanzata del leader degli Spartans, decide di indire uno sciopero del sesso che si concluderà solo nel momento in cui le gang rivali sigleranno una pace.



L'adattamento cinematografico è esplosivo, capace di irridere, in rima, la cultura machista afroamericana e l'imbecillità delle istituzioni a stelle e strisce. È un film destinato alla comunità black, come dichiarato dallo stesso Spike Lee, con l'obiettivo di distruggere il fascino di armi e malavita di strada. Il riferimento a Black Lives Matter è esplicito in una rima di Lysistrata, scagliata durante una fight contro l'inutile commissario di polizia: «Trevyon Martin, Mike Brown, Walter Scott, Rekia Boyd and Freddy Grey/Black Lives Matter every day».



Il film è denso di riferimenti a vittime tra i due fuochi delle gang e della polizia (condizione spiegata magistralmente da Dolmedes, il coro della commedia, interpretato da uno scintillante Samuel L. Jackson). Il corredo delle citazioni attinte dalla cultura comunitaria black è difficile da cogliere nella sua interezza per chi ne sta al di fuori, tanto è vero che il film è stato spesso definito soverchiante dalla critica (principalmente bianca, per quella nera gli errori erano nella resa della violenza di Chicago e nell'happy ending).



Al di là delle polemiche, ci sono tanti momenti memorabili, come il sermone di padre Mike, interpretato da John Cusack: la sua invettiva brucia almeno quanto il monologo de La Venticinquesima Ora. Nonostante l'intento autoriale e non giornalistico e l'universalità del discorso, il film – e in particolare questo passaggio - è passato sotto l'inesorabile (fino all'eccesso) lente dei fact-checker che hanno colto diversi errori nella raccolta dei dati sulla violenza di Chicago. Tanto Chi-raq è rivolto all’interno della comunità black, quanto When They See Us parla al mondo fuori, a coloro che hanno derubricato il razzismo a malattia sociale del secolo scorso.



Il razzismo di stato, secondo Ava DuVernay

When They See Us ha ricevuto invece l’acclamazione unanime di pubblico e critica e ha resistito anche a una querela per diffamazione. La miniserie in quattro puntate, su Netflix, indaga la spudorata trappola giudiziaria con cui sono stati incastrati cinque ragazzini sui quali non esisteva uno straccio di prova di colpevolezza in merito all’aggressione, con stupro, della jogger di 28 anni Trisha Meili, avvenuta a Central Park la notte del 19 aprile del 1989.



I protagonisti di questa storia ne restano immischiati per due motivi: pura casualità e appartenenza alle categorie sociali ed etniche individuate come ovvie responsabili di questo genere di reati. Insieme a Meili, vittime di questa vicenda sono infatti i quattro ragazzini protagonisti di questa ingiustizia: i black Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam e Korey Wise e l’ispanico, Raymond Santana.



Sono esempi del razzismo di Stato che si manifesta nella costruzione posticcia dei colpevoli. La miniserie è un atto d’accusa che fa il paio con un’altra opera esemplare di Ava DuVernay, XIII emendamento (2016) , documentario che racconta la carcerazione di massa negli Stati Uniti (tema di cui disserta anche padre Mike/Cusack nel suo sermone in Chi-raq).



DuVernay racconta, sia in XIII emendamento (2016) sia in When They See Us, come le prigioni siano luoghi in cui si apprende e ci si allena la violenza. In questo discorso è proprio la detenzione la scintilla da cui divampano le ingiustizie, prima dietro le sbarre, poi fuori, con lo stigma che perseguita i protagonisti.



Atterrisce l’episodio conclusivo di When They See Us (premiatissimo) che approfondisce il caso di Korey Wise, il più sfortunato dei quattro ragazzi accusati: tutto ciò che gli accade in carcere sembra teso a demolirlo e renderlo un criminale vero. «Hai speranza e fede in te. Buon per te» gli dice un altro detenuto, definendo le due doti morali che rendono Wise un personaggio straordinario. Destinato, nonostante tutto, a salvarsi.