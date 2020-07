Emanuela Rossi racconta Buio: «Sono una cinefila, ma da bambina leggevo Philip K. Dick»

Con Emanuela Rossi, autrice e regista di Buio, Nastro d'argento Premio SIAE per la giovane sceneggiatura 2020, abbiamo parlato di distopie, di ambiente e di rappresentazione femminile

Nel cuore del lockdown, quando tutti i cinema erano chiusi, direct to video è uscito Buio: il primo lungometraggio di Emanuela Rossi, prodotto e distribuito da Courier Film. Scritto con Claudio Corbucci, il film è la storia della diciassettenne Stella, che vive insieme alle sorelle più piccole Luce e Aria con il padre, in una casa sulla collina; le ragazze non escono mai e attendono tutto il giorno che il padre torni dall’esterno, descritto come uno scenario apocalittico. Finchè, un giorno, l’uomo non rientra a casa.



Buio è un film che riscrive, in parte, i generi a cui appartiene: mescola fantascienza post-apocalittica, noir, thriller e dramma familiare per raccontare una storia che parla di "figlie" e che, per stessa ammissione dell’autrice, «non è avvilente, propone una via d’uscita».



Il film ha vinto il Nastro d'argento Premio SIAE per la giovane sceneggiatura 2020: come la stessa autrice ammette «è importante che una cosa così particolare sia riuscita a entrare nel circuito ufficiale, è un modello anche per altri». In occasione della presentazione di Buio il 15 luglio all’Arena Milano Est, abbiamo chiacchierato con Emanuela Rossi di distopie, di ambiente e di rappresentazione femminile.



La prima cosa che mi sono domandata guardando il tuo film e, di conseguenza, la prima domanda che ti faccio è: a che genere appartiene?



Credo che sia assolutamente un film d’autore.

Non possiamo dire che è un film di genere, come ha detto qualcuno, è un film d’autore. Io sono una cinephile doc: ho fatto il Dams, ho studiato storia del cinema, ho visto tutti i film possibili e immaginabili da quando ero piccola. La mia più grande carriera è la carriera da spettatrice! Però, negli ultimi due o tre anni, ho cominciato ad avere un distacco rispetto al cinema d’autore, quello “classico” che vedo sempre nei Festival, perché ho avuto l’impressione che cominciasse a ripetersi. Diventano un genere, anche quelli, con delle caratteristiche ben precise. Da spettatrice, oltre che da regista, ho pensato: è giusto che per fare il film d’autore rispettiamo sempre gli stessi canoni? Quindi ho cominciato a guardare film che, forse, prima avrei apprezzato meno.



A questo si è aggiunta l’esperienza nella serie tv thriller, Non uccidere, di cui sono stata co-regista due anni; io tra l’altro ero la linea esterna, per cui giravo non tanto gli interrogatori ma gli omicidi e l’obitorio. Questo ha avuto un impatto su di me. Mi sono avvicinata a delle cose che esulano dal cinema d’autore ma che in realtà suonavano vicini a me e mi ricordavano i film che amavo da piccola, come Alfred Hitchcock. Tutte queste cose mi hanno portato a pensare a una commistione: ho pensato che, per alcune parti del mio film, mi serviva andare sui generi.



Oltre al noir e al dramma da camera, in Buio c'è tanto del film distopico. Da che cosa hai attinto per la costruzione del tuo mondo?



Da piccola, ero l’unica che leggeva Philip K. Dick o J.G. Ballard: considera che ero una bambina a Fermo, un paesino delle Marche, e nessuno che conoscessi leggeva questi autori. Però una volta ero in biblioteca, sarà stata quella della scuola, ci sono capitata e ho detto: mi piace da morire! C’è qualcosa nel distopico che mi appartiene ma che penso, in realtà, riguardi tutte le persone un po’ inquiete.



Mi ricordo anche un film di Marco Ferreri, Il seme dell’uomo, che mi aveva colpito: tutte queste cose, che non appartengono tanto alla nostra tradizione, mi rendo conto, a me parlano perché appartengono a una angoscia mia personale che è quella del clima. Ho girato Buio quattro anni fa, prima della pandemia, ma già allora me lo sentivo che c’era qualcosa che stava arrivando... del resto Ballard lo sentiva già negli anni Sessanta! Chi è in questa disposizione d’animo le cose le avverte. Gli elementi della distopia nel nostro presente ci sono già tutti: basta un attimo per leggerli in eccesso.



Se pensiamo a film come I figli degli uomini o Light of my life, le donne sono spesso fondamentali nella trama eppure il punto di vista della distopia è sempre maschile. Pensi che esista un legame tra il poco spazio che il cinema riserva a registe e autrici e la rappresentazione delle donne in alcuni generi cinematografici?



Io sentivo che era necessario fare questo film, c’era la necessità di mostrare alcune cose al femminile. Non poteva farlo un uomo questo film. Credo ci sia il bisogno da parte delle spettatrici di vedere cose nuove. Il problema è che, normalmente, il mercato chiede alle autrici cose diverse. Il mio film, insomma, era quattro anni che girava e nessuno mi aveva mai risposto: quindi si è arrivati a una produzione indipendente. Bisogna avere la capacità di organizzarsi per imporre un prodotto come lo vuoi tu.



Nel mio caso avere fatto per due anni una serie tv mi ha dato credibilità e forza, ma è un percorso che va fatto passo dopo passo per costruirsi credibilità. Non è facile. Per questo le donne magari preferiscono fare prodotti più accettati, che avventurarsi. Personalmente, ho un lume che mi guida: Strange Days di Katherine Bigelow. La Bigelow per me è un modello, anche io vorrei fare una cosa così e spero di riuscirci prima o poi.



Le tue protagoniste sono attrici giovani, una scelta che ha molto senso all’interno della trama. Da dove nasce l’idea di unire il tema ambientale, quello femminile e le nuove generazioni?



Il tema ambientale l’ho iniziato a sentire declinato sui giovani quando ho avuto mia figlia, che adesso ha dieci anni: giravo con il passeggino per Roma, praticamente lei aveva la faccia immersa negli scarichi delle macchine e io non potevo proteggerla da tutto questo. Ho iniziato da qui a sviluppare la preoccupazione per i temi ambientali. Poi è arrivato il movimento Fridays For Future, con il personaggio di Greta Thumberg, e ho visto come i ragazzi hanno preso veramente a cuore il problema.

Il tema femminile è più personale, ma tutti questi elementi - l’ambiente, il femminile, i giovani - sono legati per forza: il sistema patriarcale arraffa tutto. Nel mio film ha arraffato l’ambiente, ha arraffato le personalità delle figlie. Mi fa piacere che si riconosca al film di avere unito questi temi, ma nella realtà le cose sono già combinate. Poi volevo proprio fare un film dedicato alle ragazze che resistono: un film per ragazze, anche se poi è piaciuto molto anche ai ragazzi.



Ci tenevo anche a rappresentare i bambini e i ragazzi in un altro modo: ho l’impressione che nelle fiction, per esempio, i personaggi giovani siano sempre molto finti. Nel mio film, invece, volevo qualcosa di vero. E ho notato che anche i Fratelli D’Innocenzo, con Favolacce, l’hanno fatto. Forse è il momento di tornare a guardare "ad altezza di bambino": François Truffaut lo ha fatto negli anni Sessanta con I 400 colpi, poi si è persa questa cosa. Basta rappresentare i bambini come figurine sdolcinate: si deve tornare a farne dei personaggi, con tutte le sfaccettature.



A cosa ti sei ispirata per il personaggio di Stella, la tua protagonista?



In Stella confluiscono un mare di personaggi, ma non ho pensato a una vera e propria ispirazione cinematografica. Ti dico la verità: in lei c’è tanto di me. Ho sentito di dovere raccontare qualcosa di vero, non del tutto autobiografico per fortuna, ma ispirato al mio vissuto. Anche il dettaglio del casco mi ricordava quando ero ragazza e mi sentivo come se fossi in battaglia! Quando mi hanno chiesto «Come la vestiamo?», ho risposto «Col casco, deve stare in battaglia».



Come anticipavi, hai lavorato sia in tv sia al cinema. Qual è la cosa che ami di più della serie televisiva e del film?



Io sono una maniaca del girare. Quando sto sul set mi esalta l’idea di avere una “truppa”, di essere come un capitano che va all’assalto. Mi diverto tantissimo. Nella serie c’è meno possibilità di fare a modo proprio, ed è giusto: non mi disturba seguire i canoni perché c’è possibilità di girare tantissimo. Per Non uccidere ho girato mille ore, che sono tante veramente. Questo aspetto epico del girare mi piace molto. Un film è proprio l’opposto: sono gocce del tuo sangue, qualcosa di veramente tuo. Però, ovvio, mi riferisco a un film come Buio dove ho detto quello che volevo. Potersi esprimere è tutto. In questo senso credo che sia un film di autore: anche se, in realtà, qualsiasi storia si racconti, se è espressione di chi la realizza, rende il film “d’autore”. Anche il gangster movie di Martin Scorsese: si vede che lì dentro c’è il suo mondo.



Quali sono i tuoi progetti futuri?

Spero di continuare a fare film ancora più distopici, ma sempre mantenendo un aspetto personale. Un po’ in stile Handmaid’s Tale. Per il prossimo progetto sto pensando a una storia con una protagonista femminile forte, sempre guardando alla distopia del nostro presente.